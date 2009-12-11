Порошенко: важливо продовжувати співпрацю з МВФ

Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО наголошує на важливості продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, про це він сказав під час зустрічей у США зі співголовою Комітету у закордонних справах Сенату Річардом ЛУГАРОМ і головою підкомітету з питань Європи Сенату Жан ШАХІН.

Міністр окреслив поточну політичну та економічну ситуацію в Україні напередодні президентських перегонів. Він запевнив американську сторону у незворотності демократичних процесів в Україні та у проведенні чесних і прозорих президентських виборів у відповідності до міжнародних стандартів.

Сторони обмінялися думками щодо актуальних питань міжнародної політики, енергетичної безпеки та ситуації в регіоні, а також співробітництва України з НАТО та Європейським Союзом.

Було відзначено значний прогрес у двосторонніх відносинах із США у рамках стратегічного партнерства двох країн.

Під час зустрічі із сенатором Р.ЛУГАРОМ П.ПОРОШЕНКО подякував за надану Сполученими Штатами Україні допомогу у боротьбі із епідемією вірусу грипу A/N1H1 в рамках реалізації механізму Двосторонньої угоди між МОЗ України і Міноборони США у галузі біологічної безпеки.

П.ПОРОШЕНКО висловив вдячність співрозмовникам за послідовну підтримку суверенітету та незалежності України і запросив відвідати нашу державу. Сенатори Ж.ШАХІН та Р.ЛУГАР із вдячністю прийняли запрошення.