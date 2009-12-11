Газета: Тимошенко пішла на поступки Нацбанку

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО пообіцяла голові Національного банку України Володимиру СТЕЛЬМАХУ відмовитися від практики перерахування до бюджету різниці між доходами і витратами НБУ за поточний рік в обмін на його підпис під листом до Міжнародного валютного фонду.

Як пише газета «Дело» (№209, від 11 грудня), про це повідомив перший заступник голови Нацбанку Анатолій ШАПОВАЛОВ, який їздив до Вашингтона на переговори з МВФ у складі української делегації.

За його словами, в листі до МВФ Кабмін обіцяє, що доб`ється перегляду закону про Нацбанк, який було змінено 21 серпня. Згідно зі змінами, Нацбанк має перераховувати до бюджету суму перевищення доходів над витратами не за підсумками минулого року, як було раніше, а за кожен квартал поточного року. Більш того, парламент за ініціативою уряду навіть прописав у законі про бюджет точні суми, які зобов`язаний віддати Нацбанк. Цього року від НБУ вимагають 9,8 млрд. грн. Якщо Ю.ТИМОШЕНКО виконає свою обіцянку і правки до закону про Національний банк будуть скасовані, НБУ за підсумками 2009 року повинен буде перерахувати до бюджету лише фактичну суму перевищення своїх доходів над витратами, а не 9,8 млрд. грн., як того вимагав уряд. Крім того, в 2010 році Нацбанк не перераховуватиме суму свого «прибутку» щокварталу, повідомляє газета.

Ініціював незручні для Нацбанку зміни уряд, заручившись підтримкою в парламенті Партії регіонів. У новій редакції 5-а стаття закону про НБУ, яку в обмін на підпис В.СТЕЛЬМАХА пообіцяв скасувати Кабмін, зобов`язує Нацбанк перераховувати перевищення його кошторисних доходів над витратами до бюджету. Починаючи з цього року НБУ повинен щокварталу віддавати до бюджету весь наявний залишок коштів - до 20-го числа місяця, наступного за звітним кварталом. Колишня редакція закону про Нацбанк вимагала від нього вносити перевищення доходів над витратами тільки за минулий рік. Крім того, депутати скасували норму закону про НБУ, згідно з якою Нацбанку мали були з бюджету компенсувати негативну різницю між доходами і витратами. «Ми наполягли на тому, щоб уряд узяв на себе зобов`язання цю норму повернути. Це наша принципова позиція», - заявив перший заступник голови Нацбанку А.ШАПОВАЛОВ.

Як пише «Дело», ще одним кроком назустріч Нацбанку має стати вилучення з проекту бюджету-2010 норми, що зобов`язує Нацбанк перерахувати до казни 10,5 млрд. грн. від перевищення доходів над витратами за тою самою схемою щоквартальних внесків. «Ми дуже на це сподіваємося», - сказав А.ШАПОВАЛОВ.