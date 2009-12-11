Міжбанк: долар подешевшав - 7,9915/8,0140

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 7,9915/8,0140 грн./дол., ціни на російську валюту зросли до 0,2649/0,2658 грн./рубль, котирування з євро-гривні пішли вниз – 11,7760/11,8120 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися до 1,4736/1,4738 дол./євро (четвер - 1,4714/1,4715 дол./євро).

У четвер, 10 грудня, Національний банк України на ринок не виходив.