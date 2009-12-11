МВФ відклав надання Україні четвертого траншу кредиту

Міжнародний валютний фонд відклав до завершення президентських виборів надання Україні останнього – четверного – траншу кредиту в розмірі 3,5 млрд. дол.

Про це пише сьогодні американське видання “The New York Times”, посилаючись на інформацію, отриману від офіційного представника МВФ.

Як пояснюється, це рішення було ухвалене після того, коли в МВФ дійшли висновку, що керівництво України не спромоглося проводити контрольовану бюджетну політику.

Також, пише видання, на рішення мало значний вплив і підписання Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ закону про підвищення прожиткового мінімуму, мінімальних зарплат і пенсій, що, на переконання експертів фінансової установи, призведе до зростання рівня інфляції та безробіття.