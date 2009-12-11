НБУ нагадує про вилучення банкнот 10, 20 грн. зразка до 2003 р.

Національний банк України (НБУ) нагадує банкам, що з 1 січня 2010 р. із обігу вилучатимуться банкноти номіналом 10 і 20 грн. зразка до 2003 року.

Про це йдеться в телеграмі НБУ від 10 грудня ц.р., текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Національний банк України нагадує, що, починаючи з 1 січня 2010 року, з готівкового обігу України вилучаються банкноти зразків 1994, 1995 рр. і випуску 2000 року номінальною вартістю 10 і 20 гривень», - йдеться в повідомленні з посиланням на відповідну постанову НБУ від 19 червня 2009 року.

Нацбанк також нагадує, що на сьогоднішній день, згідно з відповідними постановами НБУ, вже йде процес вилучення з обігу банкнот номіналом 1, 2 і 5 гривень зразка до 2003 року (всіх років випуску), а також номіналом 10 і 20 гривень зразка 1992 року.