«Укрінтеренерго» постачатиме електроенергію Білорусі у 2010 р.

Держпідприємство "Укрінтеренерго" пролонгувало на 2010 рік діючий до кінця поточного року контракт із державним концерном "Біленерго" на постачання української електроенергії до Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор "Укрінтеренерго" Валентин БОНДАРЕНКО журналістам у Києві.

"Термін дії зовнішньоекономічного контракту між "Укрінтеренерго" і "Біленерго" продовжено до кінця 2010 року на виконання відповідних рішень уряду України", – сказав він.

Директор "Укрінтеренерго" підкреслив, що й сам контракт із "Біленерго" було укладено на виконання міжурядових домовленостей між Україною та Білоруссю.

"Укрінтеренерго", за словами В.БОНДАРЕНКА, також узгодило з "Біленерго" збільшення постачання української електроенергії до Білорусії до 4 млрд. кВт/год. у 2010 році, що відповідає 100% завантаженню міждержавного перетину Україна-Білорусь.

"Укрінтеренерго" розраховує в 2010 році подвоїти обсяги експорту української електроенергії, збільшивши експорт до Білорусі та інших країн до 8,1 млрд. кВт/год., сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна відновила постачання електроенергії до Білорусі в червні 2009 року. "Укрінтеренерго" в червні-жовтні, за даними Мінпаливенерго, експортувало до Білорусі 792,9 млн. кВт/год. електроенергії.