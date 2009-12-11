Євросоюз закликає МВФ запровадити “соціальний” податок на банкірів

Європейський Союз закликає Міжнародний валютний фонд запровадити “соціальний” податок на банкірів та керівників фінансових інституцій.

Як повідомляє AFP, відповідний заклик було зроблено сьогодні лідерами ЄС на засіданні Європейської ради (саміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

Цей податок, на переконання лідерів ЄС, має бути запроваджений для компенсації витрат платників податків на допомогу банкам та фінансовим інституціям у проблемні часи фінансової кризи.

З ідеєю запровадити такий податок виступив британський прем’єр-міністр Гордон БРАУН, якого підтримав Президент Франції Ніколя САРКОЗІ.

А вперше запровадження “соціального” податку було запропоновано нобелевським лауреатом Джеймсом ТОБІНОМ з метою зменшення спекуляцій на глобальних ринках.