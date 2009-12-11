Загальні активи НПФ збільшилися на 45%

Загальні активи недержавних пенсійних фондів (НПФ) у січні-вересні 2009 року збільшилися на 45%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, – до 799,1 млн. грн.

Про це йдеться у доповіді голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (Держфінпослуг) Віктора СУСЛОВА на міжнародній конференції «Ефективне регулювання ринку фінансових послуг – шлях до Європейської інтеграції», розміщеному на сайті Держфінпослуг.

За даними комісії, пенсійні внески до НПФ у січні-вересні 2009 року зросли на 36,2%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, – до 710,1, при цьому пенсійні виплати збільшилися в 3,7 разу – до 71,8 млн. грн.

Структура пенсійних внесків на 30 вересня 2009 року була наступною: від фізичних осіб – 680,5 млн. грн. (96%), від юридичних осіб – 29,5 млн. грн. (4%), від фізосіб-підприємців – 0,1 млн. грн. (0,001%).

Також повідомляється, що в січні-вересні кількість учасників НПФ збільшилася на 8% порівняно з аналогічним показником за 9 місяців 2008 року – з 456,9 тис. до 495,4 тис. людина. При цьому кількість укладених пенсійних договорів зменшилася з 63 тис. до 62,3 тис. штук.

Кількість НПФ, які працюють в Україні, за рік збільшилася з 104 на 30 вересня 2008 року до 109 на кінець вересня 2009 року, кількість адміністраторів НПФ зменшилася на 1 – до 48.