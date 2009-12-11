Негативне сальдо України зменшилося в 3,8 разу

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні за січень-жовтень 2009 року зменшилося в 3,8 разу – до 4 млрд. 256 млн. дол. проти 16 млрд. 298,1 млн. дол. в січні-жовтні 2008 року. Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,88 (у січні-вересні 2008 року – 0,78).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Зокрема, за січень-жовтень 2009 р. експорт товарів складав 31 млрд. 651,6 млн. дол., імпорт – 35 млрд. 907,6 млн. дол. або 53,5% і 47,6%, відповідно, порівняно з січнем-жовтнем 2008 р.

На формування негативного сальдо вплинули такі товарні групи: енергетичні матеріали, нафта і продукти її переробки (- 9 млрд. 825,2 млн. дол.), фармацевтична продукція (- 1 млрд. 497,9 млн. дол.), полімерні матеріали, пластмаси (- 1 млрд. 434,5 млн. дол.).

У загальному об`ємі експорту товарів, в порівнянні з січнем-жовтнем 2008 року, збільшилася частка зернових культур – з 5,1% до 9%, механічних машин – з 5% до 6,9%, жирів і масел тваринного та рослинного походження – з 2,7% до 4,5%, електричних машин – з 4,1% до 5,4%.

Водночас, зменшилася частка чорних металів – з 35,9% до 26,2%, енергетичних матеріалів, нафти і продуктів її переробки – з 6,1% до 4,9%, добрив – з 3% до 2,2%, залізничних або трамвайних локомотивів.

У загальному об`ємі імпорту товарів збільшилася частка енергетичних матеріалів, нафти і продуктів її переробки – з 26,7% до 31,7%, полімерних матеріалів, пластмаси – з 4,2% до 4,9%, електричних машин – з 4,3% до 4,8%, фармацевтичній продукції – з 2,7% до 4,5%, паперу і картону – 1,8% до 2,7%.

Зменшилася частка наземних транспортних засобів, окрім залізничних – з 13,7% до 4,5%, механічних машин – з 11,3% до 9%, чорних металів – з 4,1% до 2,5%.

За даними Держкомстату, в жовтні 2009 року експорт товарів склав 4 млрд. 173,7 млн. дол., імпорт – 4 млрд. 337,8 млн. дол., що, в порівнянні з показником жовтня 2008 року, складає 74,2% і 57,2%. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками жовтня поточного року склало 164,1 млн. дол. (у жовтні 2008 року також негативне – 1 млрд. 958 млн. дол.).

Довідка УНІАН. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами і послугами в Україні в 2008 році склало 13 млрд. 484,5 млн. дол. проти 7 млрд. 263,6 млн. дол. в 2007 році.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 18 млрд. 531,9 млн. дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами - 5 млрд. 047,4 млн. дол.