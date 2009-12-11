Міжбанк: торги по долару закрилися зниженням котирувань

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9915/8,0140 грн./дол., на 12:00 ціни знизилися до 7,9825/7,9915 грн./дол. На момент закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9815/7,9910 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 12:00 Національний банк України оголосив про купівлю долара за курсом 7,985 грн./дол., а також про проведення аукціону для фізосіб по валютній парі CHF/UAH з ціною відсікання 7,80 грн. за швейцарський франк.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2649/0,2658 грн./рубль, а на 12:00 ціни піднялися до 0,2662/0,2666 грн./рубль. На момент закриття ціни відкотилися до рівня 0,2660/0,2664 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль впав, і становив 30,0001 рубля за долар (-0,4499).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знаходилися на рівні 1,4760. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,7760/11,8120 грн./євро, на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 11,7795/11,7945 грн./євро. На момент закриття торгів цінові показники по євро-гривні зросли до 11,7900/11,8060 грн./євро.

За даними НБУ, за результатами торгів на міжбанку середньозважений курс долара США сьогодні становив 7,9828 грн./дол.