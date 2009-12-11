Питання про виділення Україні 4-го траншу готується до розгляду

Питання про виділення Україні четвертого траншу кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ) знаходиться на стадії підготовки до розгляду Радою директорів МВФ.

Про це УНІАН заявив віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ, коментуючи інформацію The New York Times про те, що Міжнародний валютний фонд відклав надання Україні четвертого траншу кредиту.

«Вже до кінця поточного року ми очікуємо позитивного рішення Ради директорів МВФ щодо виділення четвертого траншу кредиту», – сказав Г.НЕМИРЯ, підкресливши, що Україна виконала головні вимоги фонду.

Також Г.НЕМИРЯ повідомив, що на даний момент вдалося з`ясувати, що для написання статті в The New York Times була використана застаріла інформація про ситуацію з виділенням Україні чергового траншу кредиту МВФ.

Як повідомляв УНІАН, в номері від 10 грудня ц.р. американське видання The New York Times, посилаючись на дані, одержані від офіційного представника МВФ, опублікувало інформацію про те, що МВФ відклав до завершення президентських виборів надання Україні останнього – четвертого – траншу кредиту в розмірі 3,5 млрд. дол. США.

Нагадаємо, у середині листопада Рада директорів МВФ на своєму засіданні не ухвалила рішення про виділення Україні чергового траншу кредиту, оскільки представники української влади не висловили консолідованої позиції з приводу використання коштів і умов їх надання.