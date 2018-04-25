Меморандум з МВФ: ціни на газ для населення виростуть. У фінансах - теж новини...

Уряд України надіслав до Міжнародного валютного фонду узгоджений варіант Меморандуму про економічну і фінансову політику і виділення Україні чергового, четвертого, траншу кредиту МВФ.

Згідно з текстом Меморандуму, наявному в розпорядженні УНІАН (див. нижче), українська сторона в особі прем`єр-міністра, голови Нацбанку і в.о. міністра фінансів, зокрема, зобов`язується з 1 квітня 2010 року щокварталу підвищувати тарифи на газ для населення і підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) на 25%.

«Ми ще раз підтверджуємо наше зобов`язання упроваджувати оголошене поквартальне підвищення тарифів на газ для населення і підприємств теплокомвуненерго», - зазначається в документі.

При цьому наголошується, що «у випадку, якщо ми не зможемо упровадити підвищення цін на газ, яке повинне бути виконане до президентських виборів, ми зобов`язуємося доповнити заходи щодо підвищення цін на газ, заплановані на 2010 рік, із тим щоб частково компенсувати фіскальні наслідки цих зволікань. Новий графік підвищення цін вступить у силу з 1 квітня 2010 р., після чого відбуватиметься 25-процентне поквартальне підвищення з тим, щоб до кінця 2010 року досягти такого ж рівня цін, який передбачався програмою».

Крім того, зазначається в Меморандумі, закон про авансовий перерахунок перевищення доходів Національного банку над витратами у розмірі 9,8 млрд. гривень планується відмінити. “... До засідання Ради директорів МВФ ми внесемо до Верховної Ради України законопроект, направлений на зміцнення загальної структури управління НБУ відповідно до наших зобов`язань за програмою (попередній захід), - сказано в документі, - З ухваленням цього закону буде анульований авансовий перерахунок перевищення доходів Національного банку над його кошторисними витратами у розмірі 9,8 млрд. гривень”.

Окрім цього уряд України бере на себе зобов`язання сприяти недопущенню надалі ухвалення законів, які б передбачали внесення до Державного бюджету авансових сум за рахунок Національного банку України.

(УНІАН)