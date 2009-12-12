ВООЗ: Від грипу А/H1N1 у світі померло майже 9,6 тисяч чоловік

Кількість випадків смерті від грипу А/H1N1 у світі за тиждень зросла майже на 800 і досягла 9,596 тисячі станом на 6 грудня, говориться в опублікованій у п`ятницю заяві Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ).

Минулого тижня повідомлялося про 8,768 тисяч померлих, передає РІА «Новости».

ВООЗ раніше повідомляла, що ряд країн відмовилися від індивідуального обліку кожного лабораторно підтвердженого випадку зараження новим видом грипу. У зв`язку з цим організація вирішила припинити публікувати дані про кількість хворих у світі.

В обнародуваному у п`ятницю звіті організації зазначається, що на 6 грудня випадки зараження грипом А/H1N1 було підтверджено в 208 країнах і територіях. За минулий тиждень стало відомо про перший випадок смерті людини від зараження грипом А/H1N1 у КНДР.

Спад активності вірусу А/H1N1, говориться в повідомленні ВООЗ, за останній тиждень зареєстровано в ряді країн Північної півкулі. Зокрема, пік активності вірусу минув у Північній Америці та частково в Західній, Північній і Східній Європі.

У Росії вірус нового грипу залишається активним, зазначається в документі, але фахівці припускають, що незабаром пік активності мине.

Зростання активності нового виду грипу і грипоподібних захворювань в цілому зареєстроване в Албанії, Чехії, Естонії, Греції, Угорщині, Латвії, Польщі, Румунії, Чорногорії, Словенії і Туреччини. Спад випадків зараження новим видом грипу зареєстровано в Грузії, Болгарії, Україні, повідомляє ВООЗ.

У більшості країн Західної і Східної Європи захворюваність на грип пішла на спад, за винятком Франції, де ситуація поки що не покращується на тлі зростання кількості заражень грипоподібними захворюваннями в цілому.

Виконуючий обов`язки помічника гендиректора ВООЗ з питань безпеки в галузі охорони здоров`я і навколишнього середовища Кеджі ФУКУДА заявляв, що у разі пандемії грипу A/H1N1 може заразитися третина населення Землі.