Банк «Надра» не буде націоналізовано

Банк «Надра» не буде націоналізований, а кошти його вкладників буде передано в «Родовід Банк».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні в Києві під час зустрічі з вкладниками «Родовід Банку».

«З «Надра Банку» ми плануємо вже до кінця року так само забрати в «Родовід Банк», як і з «Укрпромбанку», забрати всіх, хто має там вклади. Тобто, ми не беремо ті борги, які штучно створено. От чому ми не дійшли висновку, що потрібно націоналізовувати «Укрпромбанк» і «Надра Банк» - саме тому, що нам важливо врятувати людей, а не ті фінанси, тому що там стільки понапозичали і стільки взяли зобов`язань…», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр наголосила, що налічується близько 600 тисяч людей вкладників банку «Надра».

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що після того, як «вляжуться політичні баталії», необхідно буде взятися за налагодження ситуації в інших банках і кредитних спілках.

Довідка УНІАН. ТОВ «Укрпромбанк» зареєстроване в 1989 році.

Активи банку на 1 липня 2009 року становили 9,47 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 12,982 млрд. грн., зобов`язання – 12,147 млрд. грн., статутний капітал - 836 тис. грн., власний капітал – «мінус» 2 млрд. 677,417 млн. грн.

Банк завершив перше півріччя 2009 року із збитками 4,603 млрд. грн., 2008 рік – з прибутком 17,912 млн. грн.

З 20 січня 2009 року в «Укрпромбанку» було введено тимчасову адміністрацію НБУ.

У вересні Міністерство фінансів і НБУ погодили механізм передачі активів і пасивів фізичних осіб – вкладників «Укрпромбанку» в інші державні банки.

7 жовтня Кабмін ухвалив рішення про переведення активів і пасивів «Укрпромбанку» в державний «Родовід Банк».

ВАТ КБ «Надра» почало свою діяльність 26 жовтня 1993 року.

Активи банку на 1 липня 2009 року становили 26,292 млрд. грн., 30 млрд. 547 млн. 480 тис. грн., зобов`язання – 28 млрд. 709 млн. 12 тис. грн., власний капітал – 797,573 млн. грн.

За підсумками першого півріччя 2009 року банк «Надра» одержав збиток у розмірі 1,04 млрд. грн.

Найбільшими акціонерами банку «Надра» станом на 1 липня 2009 року були компанії «Novartik Trading Limited» (60,9967%) і «Manmade Enterprises Limited» (30,7406%).

У банку «Надра» з 10 лютого 2009 року введено тимчасову адміністрацію. Тимчасовий адміністратор – Валентина ЖУКОВСЬКА.