У січні в Україні не буде другої хвилі кризи

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО впевнена, що в січні в Україні не буде другої хвилі кризи, а після виборів курс гривні знизиться до 6-6,5 грн. за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в Києві під час зустрічі з вкладниками «Родовід Банку».

«Коли закінчаться всі політичні баталії, то гривня буде поставлена на місце: 6-6,50», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр також заявила, що всіх винних у різкому падінні гривні цього року буде покарано. «Вони знають, що я їм жодної копійки не пробачу. Вони відкашляють усе, що взяли за період кризи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що найважчий час кризи Україна вже пройшла. «Якщо раніше були прогнози відомих світових економістів про те, що в січні почнеться друга хвиля кризи світової, то цього не буде. Сьогодні вже всі економіки світу починають поступово вставати на ноги. Також і наша економіка вже 5 місяців, якщо брати місяць до місяця, демонструє певне становлення. І я думаю, що на кінець березня або максимум в другій половині наступного року, у нас будуть відновлені доходи до бюджету, сьогодні у нас лише 50% тих доходів у бюджеті, які у нас були в минулі роки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також наголосила, що максимум за першу половину 2010 року вдасться стабілізувати всю фінансову систему.

«З того моменту, коли закінчиться політичний хаос - а я розраховую, що він закінчиться наприкінці лютого - максимум на початку березня, - нам, для того, щоб відновити стабільність фінансової системи і відновити баланс бюджету, знадобиться 2-3 місяці, бо штучно створені сьогодні всі проблеми групою людей, а там і ЮЩЕНКО, і ЯНУКОВИЧ, я не перераховуватиму всю цю групу, в якій вони вже чітко запланували: ЯНУКОВИЧ – Президент, ЮЩЕНКО – прем`єр, хто глава Національного банку - навіть прізвище називати не буду, але всі вони кандидати в президенти», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр також наголосила, що на сьогодні між урядом і Національним банком надзвичайно складні відносини.

«У нас не просто війна. Після того що вони зробили з банківською системою - ми просто не вітаємося», - відзначила Ю.ТИМОШЕНКО.