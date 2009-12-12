Тимошенко доручила створити конгрес об’єднань вкладників

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО підтримує ініціативу створення конгрес усіх об’єднань вкладників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на зустрічі з вкладниками «Укрпромбанку» и «Родовід Банку», коментуючи пропозицію, висловлену представником запорізької Спілки захисту вкладників.

«Я сприймаю вашу пропозицію про створення єдиного конгресу всіх громадських організацій, всіх об’єднань вкладників, починаючи з радянських часів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду дала відповідне доручення Секретаріату Кабінету міністрів.

«Сумнівів немає. Головне - це мати можливість впливати на Національний банк, який сьогодні має дві третини складу, який має у власності ті банки, які сьогодні депозити не повертають», - додала вона.

«Я переконана, що це невідкладно потрібно робити», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО і подякувала за цю пропозицію.

Спілки вкладників за Тимошенко

Кандидат на пост Президента України Юлія ТИМОШЕНКО підписала із Всеукраїнською спілкою ошуканих вкладників та акціонерів угоду про співробітництво та партнерство.

Від імені Всеукраїнської спілки ошуканих вкладників та акціонерів угоду підписав її голова Богдан РАФАЛЮК.

Б.РАФАЛЮК повідомив, що документом передбачається захист ошуканих вкладників, а також розробка заходів із продовження виплати компенсацій депозитів та страховок радянських часів.

«Це може зробити тільки один наш народний Президент Юлія Володимирівна. Саме тому ми вирішили підписати з нею угоду про співпрацю. Я хочу, щоб це почули і на широких полях Придніпров’я, і на Чорноморському узбережжі, і в Криму, і в Карпатах, і в Поліссі. Наш Президент – Юлія Володимирівна», - наголосив він.

Голова спілки також підкреслив, що ошукані вкладники покладають свої надії лише на Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО подякувала спілці за підтримку.

«Ми втратили час, коли треба було до кризи повернути і завершити виплату однієї тисячі гривень», - зазначила вона, нагадавши, що парламент заблокував ухвалення закону про запровадження системи повернення радянських депозитів.