Литвин: відмова МВФ надати транш не вплине на економіку

Кандидат на пост Президента, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що відмова Міжнародного валютного фонду надати Україні четвертий транш кредиту не вплине на стан економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні в інтерв’ю журналістам, перебуваючи з робочою поїздкою в м. Біла Церква Київської області.

«Жодних наслідків це мати не буде. Наслідок буде один – менше слід буде віддавати. Треба жити своїм розумом, своїми можливостями», - сказав він.

За словами В.ЛИТВИНА, йому дивно чути, що хтось з урядової команди повіз у Вашингтон якось листа, де вказано, які будуть параметри економіки на наступний рік.

«На якій підставі? Що, Верховна Рада України розглядала проект бюджету?», - сказав він.

При цьому В.ЛИТВИН нагадав, що Україна раніше вже отримала від Міжнародного валютного фонду кредит у розмірі 11 млрд. доларів, при цьому за межі держави цього року було вивезено 14 млрд. доларів.

«От вам і вся проста арифметика. Треба просто працювати і розуміти наслідки будь-якого рішення», - наголосив спікер.

Він також зауважив, що МВФ дає кредити під певні умови.

«Тому треба, щоб той, хто підписав Меморандум щодо співпраці з Міжнародним валютним фондом, публічно прозвітував, що вони підписали і як вони збиралися виконувати цей Меморандум, зокрема, в частині підвищення щомісяця комунальних платежів на 20%», - підкреслив В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, в номері від 10 грудня ц.р. американське видання The New York Times, посилаючись на дані, одержані від офіційного представника МВФ, опублікувало інформацію про те, що МВФ відклав до завершення президентських виборів надання Україні останнього – четвертого – траншу кредиту в розмірі 3,5 млрд. дол. США.

11 грудня, коментуючи ці інформацію, віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ заявив, що питання про виділення Україні четвертого траншу кредиту МВФ знаходиться на стадії підготовки до розгляду Радою директорів фонду.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд у листопаді 2008 року прийняв рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол. З 2008 року Україна отримала вже три транші кредиту МВФ на загальну суму 12 млрд. дол.