Експерт: підтримка долара Нацбанком уже стала регулярною

У п`ятницю гривня продовжила слабке зміцнення, яке було стримане черговою інтервенцією НБУ на користь долара.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

Він підкреслив, що "подібні дії НБУ вже стали регулярною подією на ринку". Учора Нацбанк вийшов на ринок із заявкою на покупку долара за курсом 7,985 грн./дол., відзначив економіст.

За словами О. БЛІНОВА, на міжбанківському ринку в п`ятницю гривня зміцнилася до долара менш ніж на 0,1%. За тиждень гривня зміцнилася до американської валюти на незначні 0,2%, повідомив він.

Економіст також відзначив, що Національний банк учора провів цільовий аукціон для позичальників-фізичних осіб, продавши 1,2 млн. швейцарських франків чотирьом комерційним банкам за фіксованим курсом 7,80 грн./швейц. франк.

Як повідомляв УНІАН, у п`ятницю, 11 грудня, на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9915/8,0140 грн./дол., до 12:00 ціни знизилися до 7,9825/7,9915 грн./дол.

До закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9815/7,9910 грн./дол.