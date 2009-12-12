Експерт: золото збереже колишні позиції

Найближчим часом золото збереже колишні позиції і закріпиться в діапазоні 1120-1150 доларів за тройську унцію.

Такий прогноз озвучив у коментарі агентству УНІАН начальник відділу операцій з банківськими металами «Єврогазбанку» Максим ПРЕКРАСНИЙ.

На його думку, "ринкова ситуація, що склалася на початок грудня, протестувала інтерес до золота як інвестиційного активу в період фінансової нестабільності". Як вважає експерт, спекулятивний інтерес до даного металу в даний час згас. На поточному тижні інвестиційні фонди закривали свої позиції в золоті з метою фіксації прибутку в кінці року, тим самим підштовхуючи ціну вниз, і активність спостерігалася лише з боку спекулятивних інвесторів, що грають на коротких позиціях, повідомив М.ПРЕКРАСНИЙ. За його словами, стабілізація ціни в середині тижня на рівні 1125-1120 доларів трохи заспокоїла ринок.

Експерт зазначив, що незважаючи на те, що вже кілька днів триває корекція, тиск продавців поки не слабшає. Долар після різкого зміцнення на поточний момент консолідується, однак продовжує дивитися в бік підвищення, підкреслив М.ПРЕКРАСНИЙ. На його думку, такий стан вкрай негативно діє на товарні ринки.

Як вважає М.ПРЕКРАСНИЙ, визначальними факторами руху цін на золото в короткостроковій перспективі стануть масштаби закриття позицій спекулянтами в кінці року, а також тренд руху курсу долара.