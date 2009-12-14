Експерт: до кінця року різких коливань валютного курсу не буде

До кінця поточного року різких коливань курсу долара до гривні, швидше за все, не буде, якщо НБУ своєчасно прореагує на виклики ринку.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН директор департаменту казначейських операцій «Брокбізнесбанку» Ігор ДАВИДЕНКО.

На його думку, "відносне зміцнення гривні до долара, яке ми спостерігаємо протягом останніх тижнів, нестабільне, тому що проблеми в економіці країни є, а дефіцит бюджету продовжує зростати". Ці фактори можуть негативно вплинути на курс гривні по відношенню до інших валют у майбутньому, прогнозує експерт.

Як зазначив І.ДАВИДЕНКО, в період з 7 по 11 грудня спостерігалася стабілізація курсу долара до гривні на рівні 7,98-8,00 грн./дол. Він підкреслив, що пропозиція продовжує перевищувати попит, що дозволило НБУ чотири рази виходити на ринок із покупкою валюти.

За словами експерта, дії НБУ з підтримки курсу долара до гривні на рівні 7,98-8,00 грн./дол. допоможуть уникнути різких коливань курсів і трохи поповнити резерви. Також це допомагає ринку стабілізуватися на нинішньому рівні, вважає він.