Коштів на підготовку України до Євро-2012 достатньо

До середини лютого в Україні коштів для підготовки до проведення Чемпіонату Європи з футболу-2012 достатньо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу для журналістів у Львові заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«До середини лютого у нас є фінансовий ресурс, і ми робитимемо все, щоб Євро-2012 фінансувалося. А після лютого у нас вже буде відкрито всі можливості для фінансування. Будуть відкликані всі вето і країна житиме та розвиватиметься стабільно і нормально», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, відповідаючи на запитання, чи не виникне проблем з фінансуванням під час підготовки до Євро-2012 в результаті ветування Президентом відповідного закону.