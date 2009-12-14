Кошик на торгах ММВБ подорожчав на 5 копійок

Курс долара зміцнився на відкритті валютних торгів на ММВБ у понеділок на 13 копійок і склав 30,20 рубля, євро втратив 2 копійки і опустився до 44,25 рубля, повідомляє РІА Новини.

Вартість бівалютного кошика, розрахована на 10.02 мск, збільшилася на 5 копійок - до 36,51 рубля проти 36,46 рубля на закритті у п`ятницю. Курс долара на закритті попереднього торгового дня був зафіксований на відмітці 30,07 рубля, євро - на рівні 44,27 рубля.

Ціни на світовому ринку нафти консолідувалися поблизу відмітки 72 долари за барель марки Brent, як і у п`ятницю. На Forex американська валюта трохи зміцнюється до євро: зранку в понеділок пара євро-долар торгується на рівні 1,4664 долара проти 1,4674 долара до моменту закриття російського валютного ринку у п`ятницю.