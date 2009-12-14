Євро дорожчає щодо долара на торгах у Лондоні

Євро дорожчає щодо долара на торгах у понеділок на фоні новин з ОАЕ, де столичний емірат Абу-Дабі надав фінансову допомогу Дубаю, що понизило стурбованість інвесторів відносно можливих втрат європейських банків, повідомляє агентство Bloomberg.

На торгах у понеділок в Лондоні євро зміцнився щодо американської валюти до 1,4678 долара за євро в порівнянні з 1,4615 долара за євро на торгах у п`ятницю, коли курс опускався до мінімальної з 5 жовтня відмітки 1,4586 долара за євро. Євро подешевшав до ієни до 130,17 ієни за євро в порівнянні з 130,24 ієни за євро на торгах у п`ятницю. Долар втратив в ціні до японської валюти - до 88,68 ієни за долар в порівнянні з 89,10 ієни за долар на торгах у п`ятницю. Англійський фунт зміцнився щодо долара до 1,6284 долара за фунт в порівнянні з 1,6262 долара за фунт на торгах у п`ятницю. "Заява влади Дубаю зменшить ступінь невизначеності відносно ситуації з боргами емірату і понизить стурбованість інвесторів з приводу можливих списань у фінансових інститутах Великобританії та Європи, - заявив головний стратег Barclays Capital Plc. Масафумі Ямамото. - Покупка фунта і євро стане привабливіша".

Уряд емірату Абу-Дабі виділив 10 мільярдів доларів як фінансову допомогу сусідньому Дубаю, обтяженому боргами конгломерату Dubai World. Згідно з поширеною інформацією, частину одержаного кредиту Дубай має намір використовувати на термінове погашення боргів девелопера Nakheel PJSC, що входить в конголомерат Dubai World, термін погашення облігацій якого наступає у понеділок. Друга частина кредиту піде на виплату боргів перед кредиторами і приватними позичальниками, а також на виплату відсотків і заробітну плату співробітникам конгломерату до 30 квітня 2010 року.

За оцінками експертів Standard & Poor`s, холдинг Dubai World, що попросив в кінці листопада у кредиторів шестимісячного відтермінування з виплати заборгованості, в подальші три роки повинен виплатити приблизно 50 мільярдів доларів, що складає приблизно 70% ВВП всього емірату Дубай. Зокрема, девелоперський гігант Nakheel, що займається також масштабними проектами створення штучних островів і освоєнням простору морського шельфу, у понеділок повинен виплатити кредиторам приблизно 4,1 мільярда доларів у зв`язку з настанням терміну погашення ісламських облігацій ("сукук"). За даними аналітичної компанії Citigroup, до числа кредиторів входять такі банківські гіганти, як британські HSBC, Royal bank of Scotland (RBS) і Standard Chartered, а також японські Mitsubishi UFJ Financial і Sumitomo Mitsui.