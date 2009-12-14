Долар на міжбанку знижується

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зниженням котирувань - 7,9845/7,9995 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту зросли до 0,2657/0,2663, котирування з євро-гривні пішли вниз – 11,7035/11,7275. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали до 1,4648/1,4650 (п`ятниця - 1,4736/38).

У п`ятницю, 11 грудня, Нацбанк оголосив про купівлю долара за курсом 7,9850, а також про проведення аукціону для фізичних осіб за валютною парою CHF/UAH з ціною відсікання 7,8000