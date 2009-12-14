Готівковий курс долара сьогодні трохи знизився

Сьогодні українські банки купують американську валюту у середньому за 7,98 грн./дол., продають – по 8,04 грн./дол., курс трохи знизився порівняно з 13 грудня. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються у межах 7,95-8,00 грн./дол., з продажу – в межах 8,01-8,05 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,4% порівняно з 13 грудня, і сьогодні становить 11,72 грн./євро, продажу – не змінився – 11,95 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються у межах 11,55-11,85 грн./євро, з продажу – в межах 11,78-12,15 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля у комбанках порівняно з 13 грудня знизився на 1,5% і становить в середньому 0,2562 грн./рубль, продажу – на 0,5% – 0,2687 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються у межах 0,2200-0,2650 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2650-0,2730 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара у банках Києва становить 7,97 грн./дол., продажу – 8,04 грн./дол. Курс незначно знизився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються у межах 7,95-8,00 грн./дол., з продажу – в межах 8,01-8,05 грн./дол.

Середній курс купівлі євро у банках Києва знизився на 0,6% порівняно з 13 грудня, і сьогодні становить 11,70 грн./євро, продажу – на 0,3% - до 11,91 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,55-11,76 грн./євро, з продажу – в межах 11,78-12,15 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля у комбанках столиці порівняно з 13 грудня знизився на 1,7% і сьогодні становить 0,2555 грн./рубль, продажу – не змінився –0,2697 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються у межах 0,2200-0,2620 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2659-0,2750 грн./рубль.

Курси валют, визначені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,96/8,04 грн., євро – 11,70/12,00 грн., рубль – 0,2200/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,99/8,06 грн., євро – 11,66/12,00 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Приватбанк»: долар США – 7,98/8,03 грн., євро – 11,65/11,95 грн., рубль – 0,2570/0,2670 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 14 грудня, становить: гривні до долара США – 7,9828, до євро – 11,780218, до російського рубля – 0,26424.