Ющенко критикує Нацбанк за друк грошей

Президент України Віктор ЮЩЕНКО критикує Національний банк України за друк грошей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на зустрічі з виборцями міста Червоноград Львівської області.

«Це помилкова політика. Якби я був головою НБУ, я б ніколи такого не робив», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас, він вважає, що Нацбанк пішов на такий крок через тиск прем’єр-міністра. Він нагадав, що лише з січня по червень прем’єр-міністр України двічі вносила на розгляд парламенту подання щодо звільнення голови НБУ В.СТЕЛЬМАХА.

«Створився політичний тиск. Одна проблема – країна живе чудово, тільки б грошей надрукувати», - сказав В.ЮЩЕНКО.