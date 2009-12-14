Бюджету ніхто не пише

Фракція БЮТ просить Верховну Раду України завтра не розглядати законопроект про Державний бюджет на 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради ВР заявив перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ”ЯКИН.

Він відзначив, що розгляд допрацьованого законопроекту запланований на завтра.

Водночас, додав депутат, на сьогоднішній день в Кабінет Міністрів України не надійшло жодної поправки або зауваження до проекту Держбюджету-2010. У зв`язку з цим, сказав А.КОЖЕМ’ЯКИН, цей законопроект завтра не може бути розглянутий.

«Наша фракція пропонує відкласти це питання, оскільки в Кабмін не надійшло ні зауважень, ні пропозицій», - сказав він.