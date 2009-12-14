Водоканали п'яти міст України отримають кредит Світового банку

Сьогодні керівники водоканалів Слов`янська, Харкова, Балти, Черкас і Дрогобича підписали субкредитні угоди з Світовим банком (СБ) на загальну суму 24,8 млн. дол. з відкритого компоненту проекту «Розвиток міської інфраструктури».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр з питань житлово-комунального господарства України Олексій КУЧЕРЕНКО сьогодні під час підсумкового засідання за наслідками впровадження в Україні в 2009 році спільного зі Світовим банком проекту «Розвиток міської інфраструктури».

За словами міністра, із загальної суми Харків отримає 5,44 млн. дол., Слов`янськ – 3,9 млн. дол., Балта – 1,46 млн. дол., Черкаси – 10,88 млн. дол. і Дрогобич – 3,13 млн. дол.

О.КУЧЕРЕНКО відзначив, що підготовлено проекти на участь у відкритому компоненті проекту СБ комунальних підприємств Краснодону і Кременчука на загальну суму 11,7 млн. дол., Вознесенська і Новоград-Волинського – на 6 млн. дол., Борисполя та Івано-Франківська – на 11,8 млн. дол.

Міністр нагадав, що на сьогодні реалізується ряд проектів водоканалами Одеси, Чернігова, Калуша і Коломиї на 3,2 млн. дол. із загальної суми 30,3 млн. дол.

Також О.КУЧЕРЕНКО повідомив, що Світовий банк готовий розглядати збільшення суми проекту з 140 до 200 млн. дол. після того, як буде укладено угоди з водоканалами міст на суму, що становить більше 50% коштів. Він відзначив, що міністерство буде готове до переговорів із Світовим банком з цього питання у лютому-березні 2010 року.

Під час підписання угод представники міст, що беруть участь в проекті Світового банку, відзначили, що впровадження цих проектів дозволить значно скоротити втрати електроенергії, знизити собівартість виробництва води і, не підвищуючи тарифів, збільшити рентабельність водоканалів.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого п.р. Міністерство житлово-комунального господарства України розпочало реалізацію проекту Світового банку на 140 млн. дол. з модернізації систем водопостачання і водовідведення, а також запровадженню енергозбереження в Україні.

Проект, спрямований на фінансування реабілітації систем водопостачання, водовідведення, енергозбереження і підвищення ефективності роботи комунальних підприємств, розпочався в Одесі, Чернігові та Івано-Франківську на загальну суму 57,5 млн. дол. (закритий компонент проекту). Близько 20 міст конкурували між собою за право одержати фінансування з відкритого компоненту проекту на 80,5 млн. дол.

Міністр ЖКГ О.КУЧЕРЕНКО відзначив, що цей проект просувався 3,5 роки. Три міста дістали можливість взяти «довгі гроші» під близько 4% річних на 17 років з 5-річним пільговим періодом (виплата тільки відсотків за кредитом). Кредитні кошти надано містам під гарантії уряду. Планується, що окупність проекту становитиме 3-4 роки.

Міністр не уточнив, чи сприятиме виконання проекту зниженню тарифів на комунальні послуги, проте додав, що він дасть можливість зменшити втрати енергії з 50% до 15%, а води – з 60% до 20%, відповідно, знизиться собівартість виробництва води і електроенергії.

У свою чергу, директор у справах України, Білорусі і Молдови МБРР Мартін РАЙЗЕР відзначив, що потенційна економія енергії в результаті заміни енергоємних насосів для країни становитиме 1-1,75 млрд. кВт/год, що дорівнює близько 50 млн. дол. на рік.

Він запевнив, що СБ контролюватиме використовування коштів і очікує на повернення інвестицій.

О.КУЧЕРЕНКО додав, що якщо цього року вдасться освоїти більш третини кредиту, то СБ готовий збільшити кредитну лінію до 400 млн. дол.

Довідка УНІАН. 26 травня 2008 року Міжнародний банк реконструкції і розвитку і Міністерство з питань житлово-комунального господарства України підписали угоду про позику у розмірі 140 млн. доларів на реалізацію проекту «Розвиток міської інфраструктури».

Проект реалізується шляхом відбору і подальшої фінансової підтримки найактуальніших інвестпроектів у сфері водопостачання, водовідведення і утилізації твердих побутових відходів. Проект здійснюється за рахунок позики Світового банку на умовах 100-відсоткового кредитування.