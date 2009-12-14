Збитки банків за 11 місяців склали 27,6 млрд. грн.

Збитки українських банків за підсумками січня-листопада поточного року становили 27,635 млрд. грн. (за 10 місяців – 23,6 млрд. грн.) проти прибутків 10,1 млрд. грн. роком раніше.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

«Найбільшу питому вагу у структурі витрат продовжують займати відрахування у резерви під активні операції банків, які порівняно з відповідним періодом минулого року зросли в 3,6 рази, і на 1 грудня 2009 року становили 64 млрд. грн. (40% витрат)», - йдеться у повідомленні.

За даними НБУ, доходи банків за 11 місяців 2009 року, порівняно з відповідним періодом минулого року, зросли на 24,6% і становили 131,4 млрд. грн., витрати - зросли на 62,1% - до 159,1 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Станом на 1 грудня 2009 р. ліцензії Нацбанку на здійснення банківських операцій мали 185 банків.