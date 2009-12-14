На валютному ринку переважають ревальваційні настрої

На валютному ринку продовжують переважати ревальваційні настрої.

Таку точку зору висловив у коментарі УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

Він зазначив, що сьогодні НБУ вийшов на ринок з інтервенцією проти зміцнення гривні, що вже стало регулярною подією. Цього разу курс купівлі долара Нацбанком склав 7,98 грн./долл., що нижче за попередні курси інтервенції 7,985-7,99 грн./долл., підкреслив економіст.

За словами О.БЛІНОВА, у понеділок на міжбанківському валютному ринку курс гривні до долара не зазнав істотних змін. З початку ж грудня гривня зміцнилася по відношенню до американської валюти на 0,25%, зазначив економіст.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9845/7,9995, до 12:00 ціни знизилися до 7,9815/7,9885.

До закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9795/7,9870.