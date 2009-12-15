Долар у світі виріс до євро

Курс долара відносно євро торгується у вівторок біля максимального рівня за останні 2 місяці.

Про це повідомляє Українська правда.

Євро коштував на 8: 30 15 грудня 1,4632 дол. проти 1,4656 дол. на закритті торгів у Нью-Йорку напередодні.

Вартість долара становила 88,91 єни у порівнянні з 88,62 єни в понеділок.

Курс євро відносно японської нацвалюти виріс до 8:30 у вівторок до 130,09 єни з 129,90 днем раніше.