Долар у світі виріс до євро
10:52, 15 грудня 2009Фінанси
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До максимума за останні 2 місяці
Курс долара відносно євро торгується у вівторок біля максимального рівня за останні 2 місяці.
Про це повідомляє Українська правда.
Євро коштував на 8: 30 15 грудня 1,4632 дол. проти 1,4656 дол. на закритті торгів у Нью-Йорку напередодні.
Вартість долара становила 88,91 єни у порівнянні з 88,62 єни в понеділок.
Курс євро відносно японської нацвалюти виріс до 8:30 у вівторок до 130,09 єни з 129,90 днем раніше.
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