Міжбанк відкрився зниженням 7,9770/7,9910 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань, що триває, – 7,9770/7,9910 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту впали до 0,2645/0,2651, котирування по євро-гривні пішли донизу – 11,6130/11,6350.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати – 1,4558/1,4560 (понеділок - 1,4648/50).

У понеділок, 14 грудня, Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9800.