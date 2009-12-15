Лавринович: ВР сьогодні не розглядатиме проект бюджету-2010

Верховна Рада України сьогодні не розглядатиме проект державного бюджету України на 2010 рік.

Як зауважив головуючий на засіданні, перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ, Верховна Рада України, направляючи даний документ на доопрацювання уряду, вимагала врахування в новому проекті закону положення щодо збільшення мінімального прожиткового мінімуму та мінімальної пенсії.

В той же час, зауважив він, уряд не доопрацював і не вніс цей документ до парламенту. «Тому нам немає чого зараз розглядати, оскільки Кабінет міністрів не виконав своєї конституційної функції», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.