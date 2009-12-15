НБУ контролюватиме вартість субкредитів

Національний банк України зобов`язав свої територіальні управління контролювати, щоб вартість валютного кредиту, залученого банком на умовах субординованого боргу, не перевищувала рівень дванадцатимісячний Libor + 12% річних.

Про це йдеться у листі НБУ №13-10/8014-22981, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«…Територіальне управління Національного банку України при реєстрації договору щодо субординованого боргу, зокрема у разі перевірки відповідності розміру виплат за користування кредитом, застосовує максимальну процентну ставку, яку встановлено Національним банком України для зазначеної категорії зовнішніх запозичень банків на рівні Libor за дванадцатимісячними міжбанківськими депозитами (на дату укладення договору) плюс 12% річних», - йдеться в документі.

Як повідомлялося, максимальну ставку залучення субкредитів було визначено постановою НБУ від 5 лютого 2009 року № 49 "Про окремі питання діяльності банків", тимчасово, на період до 1 січня 2011 року.