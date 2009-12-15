Тимошенко: гривня може зміцнитися до 6 грн./дол.

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не виключає, що у 2010 році гривня зможе зміцнитися до рівня нижче 6 грн./дол. за умови зміни керівництва держави і Національного банку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні, виступаючи перед трудовим колективом підприємства “Луганськвугілля”.

“Це буде шість (гривень за долар – УНІАН), а не вісім. Можливо, навіть менше шести ми зможемо зробити, якщо економіка почне підійматися”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що це може бути зроблено лише в тому разі, якщо в Україні буде новий Президент, який призначить нове керівництво Національного банку України.