Євро різко знизився до долара

Євро досяг мінімуму двох з половиною місяців до долара на європейських торгах у четвер на тлі побоювань щодо стану банків єврозони і виходу слабких даних про економічні очікування в Німеччині.

Долар зміцнюється до основних валют, піднявшись до найвищого з початку жовтня рівня щодо кошика шести основних валют світу, завдяки фіксації прибутку за короткими доларовими позиціями в умовах спаду схильності інвесторів до ризику після виходу слабкої німецької статистики.

Дослідницький інститут ZEW у вівторок повідомив, що індекс економічних очікувань в Німеччині знизився в грудні до 50,4 пункту з 51,1 пункту місяців раніше, що викликало побоювання щодо відновлення найбільшої економіки зони євро.

Негативний вплив на євро мало повідомлення австрійської газети Die Presse про те, що грошова влада країни включила в список для спостереження четвертий по величині банк Oesterreichische Volksbanken.

Трейдери продовжили продаж євро на тлі цього повідомлення, яке вийшло наступного дня після того, як Відень заявив про намір націоналізувати один з банків з метою уникнути його банкрутства.

Повідомлення австрійської газети підкріпило побоювання щодо фінансового стану деяких країн єврозони, викликані минулого тижня зниженням суверенного кредитного рейтингу Греції.

"Проблеми в Греції продовжуються, і вчорашня новина про австрійський банк також не допомагає (євро)", - сказав Ян СТЕННАРД з BNP Paribas.

"Загалом, знижувальний тиск на євро зберігається, і слабкі дані ZEW також стали негативом", - додав він.

Інвестори у всьому світу в даний час чекають результатів дводенного засідання Федеральної резервної системи, про яких центробанк США повідомить завтра, і які можуть зробити помітний вплив на валютні котирування.

До 14.24 МСК євро впав на 0,78 відсотка до $1,4545, раніше опускаючись до найнижчого з початку жовтня рівня в $1,4527.

Індекс долара, що відображає вартість валюти США до корзини валют, підскочив на 0,7 відсотка до 76,882 пункту.

До ієни долар зміцнився на 0,9 відсотка до 89,35 ієни, повідомляє Рейтер.