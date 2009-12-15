НБУ визначив для банків вихідні дні

Національний банк України визначив, що 1-3 січня і 7-10 січня 2010 року будуть вихідними днями для банків.

Про це йдеться у телеграмі Нацбанку №25-211/3007-23723, яку має у своєму розпорядженні УНІАН.

У зв`язку з цим робочий день банківської системи з п`ятниці, 8 січня 2010 року, переноситься на суботу, 13 березня.

«4 січня банки працюють без клієнтів і забезпечують комплекс робіт, пов`язаних з початком нового звітного року. 5, 6 і 11 січня система електронних платежів і банківська система працюють у звичайному режимі», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України рекомендував підприємствам зробити вихідними дні з 1 по 10 січня, з відпрацюванням робочих днів у подальші суботи.