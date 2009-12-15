Експерт: ціна золота може впасти нижче 1100 доларів

Ціна на золото може знизитися до рівня 1100 доларів за тройську унцію і навіть нижче.

Такий прогноз озвучив у коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Володимир Скидан.

Він зазначив, що минулий тиждень завершився значним зниженням золота в ціні. Судячи з усього, події й далі будуть розгортатися в руслі знижувального тренду, тому що крупні інвестори продають золото і фіксують прибуток у перед святами, вважає експерт.

За його інформацією, в період з 7 по 11 грудня банківські метали змінили тренд. Вартість золота варіювалась у межах 1125-1140 доларів за тройську унцію, повідомив В.Скидан. Він упевнений, що це відбулося на грунті зміцнення долара США і, відповідно, продажу золота великими фондами. Фонди намагаються зафіксувати на максимальній позначці свій прибуток у золоті у зв`язку з закінченням року, пояснив експерт.

Як зазначив В.Скидан, ціни на золото на українському ринку минулого тижня варіювалися в межах 311-294 грн. за грам у злитках від 100 до 1000 грамів.