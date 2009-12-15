«Пластик Картка» розпочала виробництво карток Visa з чіп-модулем Pectoral

ТОВ «Підприємство «Пластик Картка» першим в СНД розпочало виробництво карток Visa з чіп-модулем Pectoral за стандартом Global Platform з власним програмним забезпеченням.

Як повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН генеральний директор Visa по країнах Південно-Східної Європи і СНД Жан-Марк ТОНТІ, на сьогодні чіпові картки Visa забезпечують максимально високий ступінь захисту від шахрайства. При цьому чіп-модуль Pectoral дозволяє зробити «наповнення» картки різноманітнішим і таким, що постійно оновлюється. Йдеться про те, що якщо для внесення якихось змін до програми чіпа банку треба перевыпустити саму картку, то з чіп-модулем Pectoral банк може робити це в режимі он-лайн за допомогою зв`язку через платіжний термінал.

Ж.-М. ТОНТІ також зазначив, що українське підприємство «Пластик Картка» увійшло до числа 14 компаній у світі, сертифікованих міжнародною платіжною системою Visa на виробництво чіпових карток Visa з модулем JAVA Card – Global Platform.

«При реалізації банками проектів чіпових карток особливо важливу роль відіграють такі параметри, як оперативна технічна підтримка і супровід проекту, короткі терміни виготовлення чіпових карток, гнучкість при виробництві невеликих і масових тиражів, відсутність проблем у комунікаціях, а також вигідні ціни. Наше підприємство як виробник карток Visa з модулем Pectoral відповідає всім цим вимогам. Більше того, на даній картці можливе використання електронно-цифрового підпису, що відкриває банкам додаткові можливості при розробці і впровадженні соціальних проектів на основі платіжних карток Visa», - зазначив генеральний директор ТОВ «Підприємство «Пластик Картка» Костянтин КУКЛЬОВ.

Він повідомив, що зараз ведеться робота щодо забезпечення можливості наповнення карток різними програмами лояльності, транспортними, паливними, соціальними (облік пільг, субсидій) додатками.

За словами К.КУКЛЬОВА, на сьогодні такі банки, як ВАТ «Кредитпромбанк», ПАТ КБ «Євробанк», ВАТ «Піреус Банк МКБ» і ПАТ «Банк «Фінанси і Кредит» уже підписали контракти з підприємством «Пластик Картка» на виробництво карток Visa з чіп-модулем Pectoral. При цьому він вважає, що масовий випуск українськими банками даних чіп-карт можна чекати в першому кварталі 2010 року.

Як зазначив директор Української Міжбанківської асоціації членів платіжних систем Олександр КАРПОВ, незважаючи на зниження обсягу емісії чіпових карток з «докризових» 1,5 млн. шт. – до 600 тис. карток на сьогодні, все більше українських банків переходять на випуск карток з чіпом.

При цьому він підкреслив, що сьогодні 80% банкоматів українських банків можуть обслуговувати чіп-картки.

Довідка УНІАН. Visa Inc. є найбільшим у світі оператором мережі роздрібних електронних платежів, який надає послуги з обробки платежів, а також платіжні продукти, що включають споживчі кредити, дебетові, авансові і корпоративні розрахунки, які пропонуються під брендами Visa, Visa Electron, Interlink і PLUS.

ТОВ «Підприємство «Пластик Картка» - найбільший виробник пластикових карток, сертифікований міжнародними платіжними системами Visa International і MasterCard Worldwide.

Виробнича потужність підприємства перевищує 150 млн. пластикових карток на рік, 250 млн. скретч-карток і 60 млн. чіпових карток.

Постійними партнерами «Пластик Картки» є понад 50 українських і 19 зарубіжних (з 11 країн Європи) банків.