ДАІ позбавлять «нерентабельних» обов'язків?..

Схоже, народні депутати вирішили спростити життя Державній автомобільній інспекції (ДАІ) України, натомість ускладнивши його страховим компаніям – передали страховикам повноваження з оформлення тих дорожньо-транспортних подій (ДТП), у яких ніхто не постраждав. Видно, після підвищення у листопаді минулого року розмірів штрафів за порушення Правил дорожнього руху у ДАІ просто забракло часу цим займатися, адже усі ресурси кинуто на виконання плану з наповнення державної скарбниці. Так, останнім часом учасники страхового ринку бурхливо обговорюють законопроект, розроблений депутатом Ю.Прокопчуком (зареєстрований у ВР під №4652 11.06.2009), який передбачає перерозподіл повноважень з оформлення матеріалів ДТП між органами внутрішніх справ і страховими компаніями.

На сьогоднішній день законодавством встановлено, що матеріали усіх без винятку ДТП оформляються тільки органами внутрішніх справ. Всі разом узяті суб`єктивні чинники, до прикладу, кількість авто на дорогах, порівняно невеликий досвід керування у більшості водіїв, "мажорство", бажання дістати страховку, елементарні погодні "заминки" у вигляді зливи/ожеледі обертаються втратою найдорожчого – часу і нервів. Плюс – на жаль, міліції на всіх не вистачає – якщо вам доводилося потрапляти у ДТП, то вам напевно знайома ситуація, коли прибуття співробітників ДАІ на місце події доводиться чекати годинами.

Вказаний вище законопроект передбачає внесення змін до Закону України «Про обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» у частині передачі аварійним комісарам страхових компаній повноважень з оформлення матеріалів ДТП, в якому потерпіли застраховані транспортні засоби, але при цьому немає травмованих чи загиблих. Ось тільки чи стануть комісари менш довгоочікуваними, ніж "даїшники"? Навряд чи... Швидше за все, у разі ухвалення законопроекту, учасники ДТП по кілька годин чекатимуть вже не інспектора ДАІ, а аварійного комісара, оскільки, за словами самих страховиків, мало хто з учасників ринку сьогодні готовий до такого нововведення.

Як повідомив директор департаменту врегулювання збитків СК «Провідна» Андрій Куртасов, сьогодні у функції співробітників підрозділів з обслуговування клієнтів більшості українських страхових компаній входить: ухвалення усних і письмових повідомлень про настання подій; консультування клієнтів; збір документів, необхідних для ухвалення рішення по події; проведення огляду пошкодженого майна і визначення суми страхового відшкодування. При цьому, як правило, співробітники даних підрозділів не здійснюють або ж здійснюють в окремих і складних випадках, виїзд безпосередньо на місце ДТП. «Кількість таких співробітників у страхових компаніях у даний час недостатня для оформлення усіх ДТП, де немає потерпілих», - говорить А.Куртасов.

Відзначимо, що сьогодні тільки компанії, які входять у ТОП-20 страхового ринку, мають аварійних комісарів з відповідною кваліфікацією та досвідом, які можуть самостійно проводити оформлення ДТП.

Крім чинника «кількості» є ще й чинник «якості», адже кваліфікація таких співробітників може бути недостатньою. На сьогоднішній день на місці ДТП аварійний комісар збирає пояснення учасників ДТП, фіксує пошкодження транспортних засобів, складає схему ДТП, консультує учасників події про порядок звернення у страхову компанію і подібне. Подальші дії з визначення порушника ПДР здійснюють співробітники ДАІ зі складанням відповідних матеріалів, за наслідками яких суд визначає винуватця ДТП, притягаючи його до адміністративної відповідальності. «У рамках запропонованого законопроекту аварійні комісари повинні виконувати функції, які сьогодні час виконуються співробітниками ДАІ, що вимагає підвищення кваліфікації аварійних комісарів, і додаткового навчання у частині оформлення ДТП. Крім того, може виникнути необхідність зміни самої програми підготовки таких фахівців» - відзначає А.Куртасов.

Як не крути, а схоже, що страховики змушені будуть доведеться розщедритися, адже доведеться збільшити штатну чисельність співробітників, провести відповідне навчання, подбати про додаткове матеріально-технічне забезпечення.

За даними страховиків, вартість базового навчання одного аварійного комісара на сьогоднішній день сягає 3 тис. грн. Якщо ж врахувати витрати на підвищення кваліфікації такого співробітника, то цифра збільшиться у декілька разів. «Обов`язковими є додаткові тренінги і курси. Таким чином, у середньому, для підготовки хорошого фахівця з цього напряму компанія понесе витрати у межах 10 тис. грн., за умови, що співробітник володіє базовими знаннями». - говорить директор департаменту врегулювання збитків СК «Універсальна» Олександр Квятківський.

Тимчасові і транспортні витрати страховика, а також оформлення матеріалів з місця ДТП у середньому можуть скласти 200-300 грн., що в цілому відповідає середній вартості одного полісу ОСАГВ.

Можна з упевненістю сказати, що з ухваленням даного законопроекту багато страхових компаній двічі подумають, перш ніж продовжити здійснювати ОСАГВ. Дозволити собі додаткові витрати зможуть ті компанії, у яких буде відповідний ресурс і бажання працювати на ринку ОСАГВ. Варто відзначити, що ситуація з даним видом страхування вже давно викликає побоювання у страховиків, з урахуванням того, що базовий страховий тариф ще жодного разу не переглядався, при цьому збитковість цього напрямку страхування росте, і зросте ще більше з ухваленням вищезгаданого законопроекту.

Будь-яке нововведення, особливо у нашій країні, з самого початку передбачає певні ризики. У нашому випадку законопроект на початковому етапі його впровадження може позначитися, у першу чергу, на клієнтах страхових компаній. «Це можуть бути затримки виплат страхових відшкодувань, некоректне оформлення матеріалів з місця ДТП, можливість для певних СК ухилятися від виплат (використовуючи свої можливості тиску на аварійних комісарів), збільшення вартості страхового поліса ОСАГВ, а також збільшення випадків шахрайства з боку клієнтів» – говорить А.Квятківський.

Очевидно розуміючи, що в умовах кризи дозволити собі додаткові витрати страховики не можуть, Моторне (транспортне) страхове бюро України знайшло підтримку у народних депутатів, які виступили із законодавчою ініціативою ввести в Україні так звані Єврорапорти або Європротоколи. В узгодженому законопроекті сьогодні це називається «Письмове повідомлення учасників ДТП про дорожньо-транспортну пригоду».

«Це повідомлення складається і підписується на місці ДТП страхувальником і потерпілим, в ньому має бути викладене загальне бачення страхувальника і потерпілого обставин ДТП і схема цієї ДТП. Європротокол повинен бути направлений у страхову компанію в триденний термін. Провину в ДТП страхувальник і потерпілий встановлюють за взаємною згодою. У страховика є 3 місяці, щоби врегулювати страховий випадок і здійснити виплату», - повідомив президент Української федерації страхування Олександр Завада.

Таким чином, планується, що транспортні засоби знаходитимуться на місці ДТП усього лише протягом часу, необхідного для складання такого протоколу. Крім того, учасники ДТП звільняються від штрафних санкцій за участь у пригоді. Але це можливо лише у разі, коли немає травмованих чи загиблих, коли транспортні засоби зареєстровані на території України, й у разі, коли у ДТП потрапили тільки два авто. У разі введення такого механізму, перші роки автомобілісти вчитимуться самостійно оформляти Європротоколи, що на першому етапі, безумовно, повинно відбуватися за сприяння співробітників ДАІ.

«Запровадження Європротоколу як європейської практики, відразу ж підвищить частоту звернень клієнтів у страхову компанію для отримання страхового відшкодування. На сьогоднішній день частота настання страхових випадків у Європі - 10%, а у нас – усього 3%. Як тільки намітиться тенденція збільшення кількості звернень, очікується, що актуарно обґрунтований страховий тариф зросте. У цей період доцільно було б здійснити перехід на вільні тарифи, а значна конкуренція на цьому ринку не дозволить страховикам одержати надприбутки», - відзначає А.Завада. Утім, Європротокол для українських ДТП може виявитися таким же недосяжним, як Євросоюз для України, адже законопроект поки існує тільки у вигляді спільних напрацювань депутатів і страховиків і ще не дійшов навіть до стін парламенту.

Якщо ж повернутися до ближчої перспективи, то завдяки нововведенням законопроекту №4652 потрапляти у ДТП стане ще більш фінансово невигідно, враховуючи, що усі свої витрати компанії спробують компенсувати, у тому числі, і за рахунок підвищення вартості полісів. Звичайно, незадоволення клієнтів у зв`язку з підвищенням вартості полісів страховики спробують згладити за рахунок забезпечення високої якості страхових послуг і відсутності затримок страхових виплат. Думаю, таких обіцянок для клієнтів з боку страхових компаній буде замало, адже в умовах жорсткої економії, викликаної кризою, кожна копійка на рахунку, та й кошти, сплачені за поліс, - річ усе ж таки матеріальна, а ось поняття якості страхової послуги – поняття вельми неконкретне, та й до того ж, цю якість, по суті, ніхто не контролює. У цілому, перспектива самостійного оформлення ДТП виглядає досить позитивно, разом з тим, як будь-яке нововведення в нашій країні змушує замислюватися про недоліки, серед яких – підвищення вартості страховки і можлива плутанина при заповненні Європротоколів на першому етапі.

Олексій Савченко (УНІАН)