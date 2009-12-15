Держбюджет знаходиться на "ручнику" в уряду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО стурбований тим, що на сьогодні державний бюджет країни фактично знаходиться в ручному управлінні уряду.

Як повідомили УНІАН прес-службі Президента, про це заявила в інтерв’ю дніпропетровським ЗМІ глава Секретаріату Президента Віра УЛЬЯНЧЕНКО.

Вона наголосила. що, вочевидь, йдеться про те, що у період виборчої кампанії певним політичним силам вигідно керувати державними фінансами на власний розсуд та задоволення власних потреб.

«Тривога в тому, що сьогодні і нинішній бюджет, і та ситуація, що склалася навколо бюджету-2010, - це ручне управління бюджетом. Це небезпечно для країни. Тому що коли бюджет перетворюється на якусь закриту касу одного керівника і роздаються з цієї закритої каси обіцянки або покриваються якісь вигідні комусь видатки - це вводить країну в хаос. Це небезпечно для економіки», - наголосила глава Секретаріату.

В.УЛЬЯНЧЕНКО нагадала, що вперше за роки своєї незалежності Україна входить у новий рік без державного бюджету. «Це катастрофа для країни», - сказала вона, додавши, що ситуація виглядає ще більш дивною, зважаючи на постійні заяви прем’єра про існування в парламенті працюючої коаліції, до якої, окрім керівника уряду, також входять голова ВР і навіть Бюджетний комітет.

«Сьогодні, власне, всі інструменти є в коаліції для того, щоб Україна вчасно – а це означає у вересні - вже фактично мала бюджет», - констатувала В.УЛЬЯНЧЕНКО, нагадавши, що відповідно до закону, проект держбюджету на наступний рік мав бути внесений на розгляд ВР до 15 вересня. Натомість, зауважила вона, країна досі не має ні бюджетної резолюції, ні професійного Бюджетного кодексу, на базі якого мав би формуватися ефективний бюджет. Натомість вже є постанова ВР про те, що бюджет-2010 буде будуватися на базі 2009 року, який, у свою чергу, також приймався значною мірою на показниках 2008 року, сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Ще однією тривожною тенденцією, на переконання В.УЛЬЯНЧЕНКО, є той факт, що протягом поточного року українське суспільство жодного разу не було поінформоване про виконання бюджету-2009 - навпаки уряд заборонив відкривати економічну статистику держави.

«Сьогодні фактично бюджет виконується в ручному режимі, дуже багато речей регулюються постановами уряду – а це все порушення закону, тому що тільки через закон про держбюджет можна або змінювати цільове призначення коштів, або визначати підвищення зарплат, інші зміни якихось виплат», - сказала глава Секретаріату.

Вона нагадала, що Президент, підписавши закон про соціальні стандарти, одразу вніс до парламенту також і закон про зміни до держбюджету із вказаними джерелами фінансування підвищення соцстандартів.

“Не можна вибірково, за чиїмось бажанням підвищувати заробітні плати окремим категоріям громадян – так як цього хочеться або так, як це політично вмотивовано для однієї політичної сили», - підкреслила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Зараз йдеться про те, що країна має в 2010 році жити на «абсолютно нереально сформованому бюджеті». «Громадянам треба розуміти, що всі ті доплати, різного роду виплати, заведені в бюджет-2009 різними постановами, не будуть виконуватися», - зауважила керівник Секретаріату.

При цьому вона наголосила, що урядова коаліція як ніхто заради стабільності, ефективної та професійної роботи мала би знаходити будь-які шляхи консолідації парламенту навколо прийняття бюджету, однак цього не відбувається.

«Сьогодні у мене складається таке враження, що саме коаліція не зацікавлена в тому, щоб бюджет був прийнятий. Отже коаліція, точніше прем’єр як її керівник, керівництво уряду зацікавлені в тому хаосі, ручному управлінні під час виборчої кампанії, які є», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Фактично, зазначила вона, сьогодні під загрозу поставлене питання фінансування виборів. «Що це – бажання зірвати вибори? Внести хаос у цю виборчу кампанію? Тут і так достатньо зроблено вже ПР і БЮТ», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО, нагадавши про відсутність чітко сформованого виборчого законодавства, що, звичайно, «ставить під загрозу проведення чесних виборів».

На думку В.УЛЬЯНЧЕНКО, небажання парламенту приймати запропоновані Президентом і опрацьовані профільним комітетом ВР зміни до виборчого законодавства є свідченням того, що як мінімум дві політичні сили – найбільші фракції в парламенті - «зацікавлені провести вибори втемну».

«Президент постійно говорить про те, що вибори мають пройти на чесному законодавстві. Це гарантія чесних і відкритих виборів. Сподіваємося, це буде почуто, і до кінця року як мінімум ми все-таки отримаємо закон про вибори», - сказала глава Секретаріату.