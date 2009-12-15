Офіційний курс НБУ на 15 грудня:
19:05, 15 грудня 2009Фінанси
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Оффіційний курс НБУ на 15 грудня:100 USD США – 797.3200 (на 15 грудня – 798.0600)100 EUR – 1159.3830 (на 15 грудня – 1168.9185)10 RUR – 2.6517 (на 15 грудня – 2.6559)
Оффіційний курс НБУ на 15 грудня:
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 16 грудня НБУ визначив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 797.3200 (на 15 грудня – 798.0600)
100 EUR – 1159.3830 (на 15 грудня – 1168.9185)
10 RUR – 2.6517 (на 15 грудня – 2.6559)
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