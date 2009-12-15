Офіційний курс НБУ на 15 грудня:

Оффіційний курс НБУ на 15 грудня:100 USD США – 797.3200 (на 15 грудня – 798.0600)100 EUR – 1159.3830 (на 15 грудня – 1168.9185)10 RUR – 2.6517 (на 15 грудня – 2.6559)

Оффіційний курс НБУ на 15 грудня: Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 16 грудня НБУ визначив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 797.3200 (на 15 грудня – 798.0600) 100 EUR – 1159.3830 (на 15 грудня – 1168.9185) 10 RUR – 2.6517 (на 15 грудня – 2.6559)

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