Середній обмінний курс у 2010 р. становитиме 8,2 грн./дол. (розкид прогнозів - 7,7-9,5 грн.). Такі результати переданого УНІАН консенсус-прогнозу, підготовленого в грудні низкою компаній і дослідницьких інститутів, що займаються макропрогнозуванням.

Аналітики очікують відносної стабілізації в 2010 р. у макрофінансовому секторі, у той же час прогнози інфляції різко волатильні. Відповідно до консенсус-прогнозу, середній показник зростання споживчих цін (грудень до грудня) становить 11,8% при тому, що максимальний прогноз одного з учасників досягає 20%.

На думку аналітиків, економічне зростання в 2010 р. становитиме 3,5%. Згідно з консенсус-прогнозом, у 2010 р. на 1,5% зросте реальне споживання, серед секторів економіки найкраща динаміка очікується в промисловості і будівництві (по 6,8%), виробництво в металургії зросте на 10%, у машинобудуванні - на 15%.

Прогнозування бюджетних показників викликає найбільші утруднення учасників консенсус-прогнозу через закритість інформації про реальний стан держбюджету. На 2010 р. дефіцит публічних фінансів, за різними прогнозами, коливається від 2,7% до 8,1% ВВП. Основне джерело покриття дефіциту прогнозується за рахунок внутрішніх запозичень, при цьому багато з учасників припускають, що відкриється зовнішній ринок комерційних запозичень. Велику роль наступного року можуть відіграти і надходження від приватизації, які, на думку учасників консенсус-прогнозу, можуть скласти 8 млрд. грн.

У грудні учасниками консенсус-прогнозу стали 15 організацій. Свої дані для звітного консенсус-прогнозу надали: Інститут економічних досліджень і політичних консультацій, Міжнародний фонд Блейзера, Міжнародний центр перспективних досліджень, компанії Astrum Investment Management, Concorde Capital, Foyil Securities, Concorde Capital, Dragon Capital, ІГ «Сократ», «БТА Банк», FOREX Club, Український діловий журнал «Експерт» та ін.