Тимошенко сподівається змінити голову НБУ навесні

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що голову Національного банку України можна буде змінити навесні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Я впевнена, що після лютого, коли пройде ця політична напруга, коли закінчиться вся політична непрогнозованість і політичний хаос, ми за кілька місяців зможемо змінити керівництво Національного банку», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, повноваження нинішнього голови Нацбанку Володимир СТЕЛЬМАХ завершуються 16 грудня 2009 року. Проте, згідно із законодавством України, голова НБУ може бути призначений або звільнений з посади Верховною Радою тільки за поданням Президента України.

Парламент вже не раз намагався звільнити В.СТЕЛЬМАХА з посади.

26 січня ц.р. Верховна Рада України скасувала свою постанову від 2004 року про призначення В.СТЕЛЬМАХА головою Нацбанку, а 12 червня ц.р. парламент направив Президенту України депутатський запит щодо необхідності внесення до парламенту подання про звільнення В.СТЕЛЬМАХА з посади голови Нацбанку. На такі дії депутатів Президент України Віктор ЮЩЕНКО відреагував заявою, що відставка голови НБУ не входить до компетенції парламенту.

В.СТЕЛЬМАХ був призначений головою Нацбанку України Верховною Радою 16 грудня 2004 року за поданням Президента України.