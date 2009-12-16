Міжбанк відкрився котируваннями 7,9745/7,9870 грн./дол

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань 7,9745/7,9870 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту впали до 0,2639/0,2644, котирування по євро-гривні пішли вниз – 11,5940/11,6155.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують знижуватися – 1,4535/1,4537 (вівторок - 1,4558/60).

У вівторок, 15 грудня, Нацбанк вийшов на ринок із купівлею долара за курсом 7,9850.