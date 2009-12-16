У листопаді інфляція в єврозоні зросла до 0,5%

Брюссель. У листопаді 2009 року річна інфляція (листопад до листопада) в зоні євро становила 0,5% проти -0,1% у жовтні, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 1,0% проти 0,5% у жовтні-2009.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Порівняно з жовтнем, у листопаді-2009 було зареєстровано інфляцію в 0,1% в єврозоні та 0,2% в ЄС-27.

У листопаді 2009 року найменша річна інфляція зафіксована в Ірландії (-2,8%), Естонії (-2,1%) та Латвії (-1,4%).

Найбільша річна інфляція у листопаді 2009 року була зафіксована в Угорщині (5,2%), Румунії (4,6%) та Польщі (3,8%).

У листопаді 2008 року річна інфляція становила 2,1% в зоні євро та 2,8% в ЄС-27.