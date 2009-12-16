Нацбанк просить комбанки укласти новий договір про коррахунки в НБУ

Національний банк України просить комерційні банки до 25 грудня т.г. укласти новий Договір про кореспондентські рахунки в Нацбанку. Про це йдеться в телеграмі Головного управління НБУ по Києву і Київській області (№07-403/27139), текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

«У разі ненадання підписаних екземплярів договору, з 1 січня 2010 року обслуговування кореспондентських рахунків буде припинено», - говориться в телеграмі.

У проекті договору, в якому НБУ виступає Виконавцем, а комбанк - Замовником, передбачається, що «за невчасне зарахування засобів на кореспондентський рахунок Замовника Виконавець платить на його користь пеню у розмірі 0,1% від несвоєчасно зарахованої суми за кожний прострочений день». При цьому, «за невчасне (недостовірне) відображення в балансі банку операцій, виконаних впродовж операційного дня по кореспондентському рахунку, Замовник платить Виконавцеві штраф у розмірі 0,5% від суми порушення».

У разі прострочення оплати за виконані роботи і надані послуги, Замовник платить Виконавцеві суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення і 3% річних з простроченої суми.

За даними Нацбанку, за станом на 16 грудня 2009 р., залишки на коррахунках і транзитних рахунках банків становили 15,573 млрд. грн.