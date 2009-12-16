НБУ каратиме за нецільове використання валюти, придбаної на цільових аукціонах

Національний банк України (НБУ) застосовуватиме санкції до банок за нецільове використання фінустановами валюти, придбаної у регулятора під час цільових інтервенцій і аукціонів.

Це передбачено постановою НБУ №678 від 17 листопада п.р. (реєстрація в Мінюсті 10 грудня 2009 року), яким вносяться відповідні зміни до Положення про порядок і умови торгівлі іноземною валютою і до Положення про проведення Національним банком України валютних аукціонів. Постанова оприлюднена на сайті Верховної Ради.

У документі вказується, що суб`єкт ринку має право купувати у Національного банку під час цільової валютної інтервенції або валютного аукціону іноземну валюту виключно для забезпечення виконання зобов`язань в іноземній валюті, визначених Національним банком.

При цьому невикористана за призначенням валюта, придбана під час цільової інтервенції, повинна бути повернена Нацбанку впродовж трьох робочих днів з дня закінчення встановленого терміну її використання.

За порушення вищезгаданих умов, а також за порушення оголошених Нацбанком умов проведення аукціонів застосовуватимуться санкції у вигляді штрафів і інших адміністративних заходів, відповідно до чинного законодавства. Залежно від порушення, як санкції можуть бути застосовані штрафи, засоби яких прямуватимуть до держбюджету. Крім того, Нацбанк має право застосовувати ряд адміністративних заходів: від заборони на виплату дивідендів до введення тимчасової адміністрації в банці.

Постанова НБУ №678 набуває чинності 21 грудня 2009 р..