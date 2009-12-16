Результати цільового аукціону НБУ 9 грудня

Національний банк України 9 грудня 2009 року провів цільовий валютний аукціон для задоволення потреб клієнтів банків – фізичних осіб - резидентів, а також фізичних осіб - резидентів - суб`єктів підприємницької діяльності (малий бізнес), що обумовлені необхідністю погашення заборгованості за кредитами, отриманими в іноземній валюті.

Усього на цільовому валютному аукціоні було продано – 12 963 тис. доларів США наступним 51 банкам: "СБЕРБАНК РОСІЇ", АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" У м.КИЇВ, АБ "УКРГАЗБАНК", АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", АКБ "УКРСОЦБАНК" У м.КИЄВІ, АКБ "ФОРУМ", м.Київ, АКІБ "УКРСИББАНК", Акціонерний банк "Південний", АТ "Банк "Фінанси та Кредит", АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", АТ "Дельта Банк", АТ "ЕРСТЕ БАНК", АТ "МетаБанк", АТ "ОТП Банк", АТ "ПроКредит Банк", АТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ "РОДОВІД БАНК", АТ "СВЕДБАНК" (публічне), АТ "Укрексімбанк", БАНК НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ, ВАТ "БГ БАНК", ВАТ "БТА Банк", ВАТ "КБ "ЕКСПОБАНК", ВАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" У м.КИЄВІ, ВАТ "КРЕДОБАНК", м.Львів, ВАТ "Ощадбанк" , м. Київ, ВАТ "Платинум Банк", ВАТ "ПЛЮС БАНК", ВАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК"Київ, ВАТ "ХК БАНК", ВАТ АСТРА БАНК , м.Київ, ВАТ ВІЕЙБІ БАНК, м.Київ, ВАТ ВТБ БАНК в м.Києві, ВАТ КБ "НАДРА", м.Київ, ВАТ УніКредит Банк, ВАТ"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ", ПАТ "АЛЬФА-БАНК", ПАТ "Банк Камбіо", ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА", ПАТ "ДОНГОРБАНК", ПАТ "ІHДЕКС-БАHК", ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК", ПАТ "МЕГАБАНК" В М.ХАРКІВ, ПАТ "ПУМБ", ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ ПРОМІНВЕСТБАНК, ПуАТ "СЕБ Банк", ТОВ "УКРПРОМБАНК" у м.КИЄВІ.

Всім банкам, що брали участь в цільовому валютному аукціоні долари США продавались за курсом 7.99 грн. за 1 долар США.