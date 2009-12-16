Міжбанк: долар нижче 8 гривень

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 7,9745/7,9870, до 12:00 ціни впали - 7,9655/7,9765. На час закриття торгів цінові рівні піднялися до 7,9665/7,9770 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 14:00 Нацбанк оголосив про купівлю долара за курсом 7,9700, а також вийшов на ринок з продажем на аукціоні з валютної пари USD/UAH з ціною відсікання – 7,9800.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2639/0,2644, а до 12:00 ціни знизилися до 0,2635/0,2639. На час закриття ціни досягли рівня 0,2631/0,2633.

У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,2700 (+0,0800).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4510/1,4580.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,5940/11,6155, до 12:00 ціни пішли вниз - 11,5855/11,6045. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH встановилися на рівні 11,6030/11,6200.